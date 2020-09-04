«Один заработал более 2 млн рублей, другой — менее 33 тысяч». Избирком опубликовал данные о доходах и имуществе кандидатов в гордуму Нижнего Тагила

Избирательная комиссия Нижнего Тагила опубликовала сведения о доходах и имуществе претендентов на мандат депутата городской думы от округа № 10. Информация размещена на официальном сайте тагильской администрации. Согласно ей, самым богатым участником предвыборной гонки на довыборах является руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков, кандидат от «Единой России». Он задекларировал в качестве доходов за 2019 год более 2 млн рублей. Остаток средств на пяти банковских счетах составил почти 702 тысячи рублей. Ездит Долгоруков на Hyundai Tucson, владеет квартирой, земельным участком, баней и двумя дачами.

На избирательную кампанию по довыборам в Нижнетагильскую гордуму, которые пройдут 13 сентября, руководитель спортшколы потратит 570 тысяч рублей.

На втором месте по заработкам оказался директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России». Он получил в прошлом году почти 886,5 тысячи рублей. Правда, на двух счетах у него всего лишь 782 рубля. Автомобиля в собственности у кандидата в депутаты нет, зато имеется квартира, а также половина доли ещё в одной квартире. В его избирательном фонде сегодня почти 47 тысяч рублей. 32,6 тысячи из них относятся к собственным средствам кандидата.

Замыкает топ-3 самых «доходных» кандидатов в Нижнетагильскую гордуму лидер местных коммунистов Михаил Бояркин, который работает начальником аммиачно-компрессорного участка на предприятии «Тагильское пиво». В прошлом году он также получил доход от Екатеринбургской городской думы. Общая сумма заработков в двух организациях составила 739 тысяч рублей. При этом Бояркин не предоставил в избирком сведения о доходе от работы в Свердловском областном отделении КПРФ — 42,5 тысячи рублей. В банке у коммуниста лежит 6,7 тысячи рублей. В декларации отмечена в качестве транспортного средства иномарка Hyundai Elantra. Летом Бояркин попал на этой машине в дорожную аварию на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил и повредил позвоночник. Тогда он сообщил АН «Между строк», что автомобиль восстановлению не подлежит. Другого имущества у тагильчанина нет.

На пиар в ходе предвыборной гонки коммунист может потратить 58,5 тысячи рублей. Столько средств зарегистрировано в его избирательном фонде.

Слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников, который участвует в довыборах в качестве самовыдвиженца, задекларировал доходы в 700 с лишним тысяч рублей. В качестве источника заработка у него указана также «Областная станция переливания крови». Остаток средств на трёх банковских счетах тагильчанина составляет 123 тысячи рублей. Ездит он за рулём Chevrolet Aveo. В его избирательном фонде только тысяча рублей.

Безработный Сергей Бурлай от ЛДПР, который позиционирует себя как индивидуальный предприниматель, получил в прошлом году от Центра занятости 32,6 тысячи рублей. При этом на пяти его банковских счетах хранится 247,4 тысячи рублей. В собственности: автомобиль Kia Rio и квартира площадью 73,8 кв. м. Для проведения предвыборной кампании у него предусмотрено 12 тысяч рублей.

Активистка общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва, которая числится работницей ЕВРАЗ НТМК и участвует в довыборах в гордуму от партии «Яблоко», задекларировала 203,4 тысячи рублей. У неё на пяти банковских счетах 46 тысяч рублей, в собственности имеются доли в двух квартирах, также ей принадлежит доля одного земельного участка. На избирательном счёте Журавлёвой — около 120 тысяч рублей.

Напомним, 2 сентября в Нижнем Тагиле началось досрочное голосование по довыборам в городскую думу. Оно будет проходить по 12 сентября. Избирательные участки работают в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00. Основным днём голосования станет воскресенье, 13 сентября. В этот день прийти на участки можно с 08:00 до 20:00. Чтобы проголосовать на дому, с 3 сентября и до 14:00 13 сентября нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Посмотреть, какой дом к какому участку относится, можно на сайте Свердловского избиркома.

К округу № 10 относятся: часть Выи, Лебяжка, Кирпичный, Пырловка и Евстюниха. Сегодня там проживает около 20 тысяч избирателей.