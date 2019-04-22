Очередь в ясли Нижнего Тагила превысила пять тысяч детей

В Нижнем Тагиле в очереди на ясли сейчас зарегистрированы более пяти тысяч детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, порядка полутора тысяч из них — дети в возрасте от 1,5 до трёх лет. Об этом на заседании думской комиссии по соцполитике рассказала начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. Для снижения очереди в городе в 2019 году начнут строить два новых детских сада: на 90 мест в микрорайоне «Запрудный» за 127,38 млн рублей и на 170 мест на Муринских прудах за 158,37 млн рублей. Кроме того, сейчас готовится проектно-сметная документация ещё по трём детским садам. Прорабатывается также вопрос размещения яслей на первых этажах строящихся многоквартирных жилых домов и реконструкции зданий существующих детских садов.

К 1 сентября 2019 года планируется ввести 58 новых мест для детей в возрасте до трёх лет. К концу 2021 года, при наличии финансирования, мэрия намерена организовать дополнительно 2548 мест. Все дети в возрасте от трёх до семи лет сегодня, по информации чиновников, обеспечены местами.

Сейчас в Нижнем Тагиле для детей раннего возраста функционирует 196 групп. В городе организована работа консультационных центров на базе шести учреждений города, сотрудники которых оказывают психолого-педагогическую помощь родителям, чьи дети получают семейное дошкольное образование.