Объявлена дата первого прямого рейса из Екатеринбурга в Магадан

На сайте аэропорта Кольцово появилась запись о прямых рейсах из Екатеринбурга в Магадан. В расписании указано, что первый такой перелёт должен состояться уже 27 мая 2019 года, он будет стоить от 17 122 рублей, стоимость обратного билета при этом составит от 31 122 рублей. Предполагается, что летать до Магадана можно будет по понедельникам и четвергам до 24 октября. Направление откроет авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейс будет организован с посадкой в Якутске, который находится почти в двух тысячах километров от Магадана.

Раннее сообщалось, что 45 билетов будут продаваться по сниженной цене за счёт субсидирования. Купить их смогут лишь некоторые категории граждан: молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие.

Сейчас самые дешёвые билеты из Екатеринбурга в Магадан можно купить примерно за 40 тысяч рублей с двумя пересадками в Москве и Новосибирске.

Сотрудничество с Магаданской областью начало развиваться после того, как в мае 2018 года её губернатором стал экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.