Авиакомпания «Уральские авиалинии» в мае запустит рейс из Екатеринбурга в Магадан, со ссылкой на пресс-службу компании пишет Znak.com.

Рейс будет организован с посадкой в Якутске, который находится почти в двух тысячах километров от Магадана. Официальных подробностей о стоимости билетов на рейс с учётом субсидий со стороны правительства пока нет.

По словам источника издания, вопрос о рейсе Екатеринбург — Магадан накануне обсуждался в администрации губернатора Свердловской области, где представители «Уральских авиалиний» рассказали своё видение ситуации: перевозчик пока рассчитал возможность летать в Магадан на самолётах вместимостью 150 человек, основная часть билетов будет продаваться по рыночной стоимости, которая должна составлять 30 тысяч рублей в одну сторону в эконом-классе, чтобы рейс был безубыточным.

При этом только 45 билетов будут продаваться по сниженной цене за счёт субсидирования. По словам источника, их стоимость может составлять около 7,5 тысячи рублей в одну сторону. Купить такие билеты смогут лишь некоторые категории граждан: молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи, инвалиды и их сопровождающие.

Как рассказал собеседник издания, в мае авиакомпания пока планирует выполнить 4 рейса, а в дальнейшем — примерно по 16-18 рейсов в месяц. Официально все эти планы пока не озвучены.

Сейчас самые дешёвые билеты из Екатеринбурга в Магадан можно купить примерно за 40 тысяч рублей с двумя пересадками в Москве и Новосибирске.

Сотрудничество с Магаданской областью начало развиваться после того, как в мае 2018 года её губернатором стал экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.