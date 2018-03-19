Обвинённый в крушении Boeing MH17 украинский пилот совершил самоубийство

Бывший боевой лётчик тактической авиации Украины и исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой, сообщается в Facebook областного управления Национальной полиции Украины. Российская сторона называла Волошина виновным в крушении малайзийского Boeing на территории Донбасса.

Отмечается, что 29-летний Волошин, в 2017 году уволившийся из ВВС Украины, совершил самоубийство в собственной квартире. Его жена услышала выстрел из соседней комнаты. Волошин был госпитализирован и позднее скончался в больнице. По словам родственников, в последнее время Волошин находился в подавленном состоянии и «высказывал тревожные намерения».

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». По факту произошедшего ведётся следствие.

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года, пролетая над Донбассом. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международная группа расследователей крушения пришла к выводу, что лайнер был сбит. Существует несколько версий того, как именно это произошло. Самолёт могли сбить бойцы вооружённых формирований самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с помощью зенитно-ракетной установки «Бук», которую могли поставить из России.

В свою очередь, в ДНР и ЛНР это отрицают, заявляя, что ответственность за катастрофу лежит на Украине. В декабре 2014 года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с механиком Евгением Агаповым, «секретным свидетелем» крушения самолёта, по словам которого в день катастрофы в воздух поднялся украинский штурмовик Су-25, оснащённый ракетами класса «воздух — воздух». Управлял штурмовиком капитан Владислав Волошин.

Позже Волошин заявил, что его «оскорбило обвинение в убийстве 298 человек». По его словам, 17 июля украинская авиация боевых вылетов не совершала.