Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в Подмосковье найден мёртвым в СИЗО

Обвиняемый в убийстве сожительницы на детской площадке в подмосковном Раменском Артём Шустов найден мёртвым в следственном изоляторе города Серпухова, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло накануне, 30 октября, в бане СИЗО-3. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. В управлении подмосковного СК РФ заявили, что начали проверку по данному инциденту.

«К настоящему времени опрошены сотрудники дежурной смены СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, проведён осмотр места. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, Шустов напал на свою 25-летнюю сожительницу днём 25 июля на детской площадке. Женщина получила не менее 20 ножевых ранений. Поводом стала ревность. Подозреваемого задержали позже в тот же день. Мужчина полностью признал свою вину и написал чистосердечное признание. Впоследствии была опубликована переписка Шустова с убитой женщиной, судя по которой он преследовал её и угрожал ей.