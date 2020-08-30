Обвиняемый в сутенёрстве сын главы МЧС по Свердловской области отделался штрафом

В Тюмени суд прекратил уголовное дело о сутенёрстве в отношении сына главы МЧС по Свердловской области Виктора Теряева. За вовлечение девушек в проституцию мужчине придётся выплатить штраф.

Виталия Теряева и его подельника полицейские поймали в августе 2019 года. Мужчины находили через интернет девушек, готовых зарабатывать проституцией, и возили их по саунам Тюмени. За секс-услуги они брали с клиентов по три тысячи рублей.

Примечательно, что уголовное дело в отношении его напарника сейчас рассматривается в суде.

По данным 72.ru, дело в отношении Теряева по статье 241 УК РФ — это единственное прекращённое судопроизводство по этой уголовной статье. По данным судов разных регионов, всем обвиняемым ранее выносили приговор. Таким образом, из-за прекращения уголовного дела сын высокопоставленного силовика юридически будет считаться несудимым.