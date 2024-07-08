Обвиняемым в госизмене супругам из Нижнего Тагила снова продлили арест

Супругам из Нижнего Тагила Данилу и Виктории Мухаметовым, которые были задержаны ФСБ по делу о госизмене ещё в начале апреля 2023 года, продлили содержание под стражей до 3 октября включительно, об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Последний раз им продлевали арест до 4 июля.

Напомним, после информации о задержании Мухаметовых в центре общественных связей ФСБ сообщили, что пара за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предположительно, речь идёт об «Уралвагонзаводе», где работали супруги.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали тогда в ведомстве.

Согласно материалам, Виктория проходит по делу по статье о государственной измене (275 УК РФ), а её супруг подозревается в пособничестве в госизмене (часть 5 статьи 33 УК РФ, статья 275 УК РФ).