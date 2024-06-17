Обвиняемым в госизмене супругам из Нижнего Тагила продлили арест

Супруги из Нижнего Тагила Данил и Виктория Мухаметовы, которые были задержаны ФСБ по делу о госизмене ещё в начале апреля 2023 года, до сих пор находятся под стражей, а их дело пока не передано в суд. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, уточнив, что молодые люди пробудут под арестом как минимум до 4 июля. Последний раз Мухаметовым продлевали арест в конце марта 2024 года.

Напомним, после информации о задержании Мухаметовых в центре общественных связей ФСБ сообщили, что пара за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей передавала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера об одном из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предположительно, речь идёт об «Уралвагонзаводе», где работали супруги.

«Эти данные могли быть использованы против ВС РФ в условиях специальной военной операции. В ходе оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых были изъяты предметы шпионской деятельности», — отмечали тогда в ведомстве.

Согласно материалам, Виктория проходит по делу по статье о государственной измене (275 УК РФ), а её супруг подозревается в пособничестве в госизмене (часть 5 статьи 33 УК РФ, статья 275 УК РФ).

Отметим, что за пару недель до задержания Мухаметовы были арестованы на 12 суток за мелкое хулиганство в Екатеринбурге. Согласно материалам Верх-Исетского районного суда, Мухаметовы вечером 22 марта 2023 года устроили дебош на остановке возле дома № 25 на улице Ленина. Примечательно, что административный протокол был составлен по рапорту старшего оперуполномоченного УФСБ по Свердловской области.

29 марта 2023 года ФСБ по подозрению в шпионаже задержала в Екатеринбурге находившегося там в командировке журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. До ареста журналист посещал Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода».

Сегодня уголовное дело Гершковича по ст. 276 УК РФ (шпионаж) поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

«По версии органов следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО “НПК “Уралвагонзавод” по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России. Процесс будет проходить в закрытом режиме», — уточнили в суде.