Обвиняемых в смерти тагильского бизнесмена Владимира Машинского будут судить спустя 16 лет после убийства

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарёв утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Нижнего Тагила, которые обвиняются в убийствах и бандитизме. Дело направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, весной 2001 года один из обвиняемых, являясь участником группировки, совместно с другим её членом (уголовное преследование не осуществлялось в связи с его смертью) в лесном массиве на территории Пригородного района путём избиения и последующего поджога горючей жидкостью совершил из корыстных побуждений убийство жителя Нижнего Тагила», — говорится в заключении.

17 октября 2002 года жертвой банды стал предприниматель Владимир Машинский. Трое подельников пришли в парикмахерскую «Мария» на проспекте Вагоностроителей и расстреляли бизнесмена и девушку-парикмахера из автомата АК-47. Машинский погиб на месте, парикмахер умерла в больнице.

По делу об убийстве бизнесмена проходят трое жителей Нижнего Тагила: предприниматели Погудин и Иванов, а также бывший водитель одного из руководителей УВЗ Бычков. Все они были задержаны правоохранителями только в феврале 2016 года. Известно, что убитый являлся участником местной преступной группировки «кокоринских», которые делили рынок по хищению с «Уралвагонзавода» запчастей для вагонов с группировкой «карасёвых». В ходе следствия было установлено, что именно «карасёвцы» и заказали убийство Машинского.

В Генпрокуратуре отмечают, что другие участники банды были осуждены на разные сроки по приговору Свердловского областного суда в октябре 2004 года.