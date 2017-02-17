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17 Фев 2017 16:16 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Общественники Нижнего Тагила нашли чистую питьевую воду для УВЗ. «Это должно быть лучше, чем вонючая вода с насекомыми»

Общественники из «Экоправа» попросили депутатов Нижнего Тагила создать резервный источник питьевой воды для «Уралвагонзавода», пока не будет восстановлена система снабжения из Черноисточинского пруда. Организация предложила использовать Исинское месторождение. Спикер гордумы Александр Маслов заявил, что целесообразность инициативы парламентарии обсудят в марте на заседании комиссии по городскому и жилищному хозяйству. Также, по его словам, соответствующее предложение передано мэру Нижнего Тагила Сергею Носову.

Исинское месторождение, в котором «Экоправо» предложило организовать скважинный водозабор, находится в 8 километрах от «Уралвагонзавода». Предложение о создании резерва уже изучили и поддержали эксперты Уральского филиала госкомиссии по полезным ископаемым. По подсчётам общественников, примерная стоимость организации водозабора из Исинского месторождения – 68 миллионов рублей.

«Исинская вода должна быть однозначно лучше, чем вонючая вода с насекомыми, – рассказал АН “Между строк” председатель РОО “Экоправо” Андрей Волегов. – Она чистая, питьевая и гнать её меньше по сравнению с Черноисточинским прудом, до куда порядка 40-50 км. Точную смету по работам пока не составляли – нужна политическая воля руководства УВЗ или администрации города».

Напомним, система водоснабжения Дзержинского района и Гальяно-Горбуновского массива из Черноисточинского пруда пришла в негодность: сети изношены на 90 процентов, в дома к жителям поступает вонючая мутная вода с насекомыми. Минприроды Свердловской области утвердило план реабилитации пруда, однако срок завершения работ назначен на 2021 год, а требуемый объём финансирования проекта остаётся неизвестным.

Агентство новостей «Между строк»

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