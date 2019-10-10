Общественники Нижнего Тагила пригласили Владислава Пинаева принять участие в экологическом митинге в парке «Народный»

Активист общественного движения «Тагил за перемены» Павел Хорошилов направил в адрес главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и начальника отдела по экологии и природопользованию городской администрации Алексея Сергеева приглашения принять участие в экологическом митинге, который должен состояться 12 октября в парке «Народный».

Как рассказал АН «Между строк» руководитель паблика «ЧП Нижний Тагил» Максим Емельянов, который вызвался лично вручить мэру приглашение, Владислава Пинаева на рабочем месте застать не удалось, поэтому он был вынужден оставить письмо в приёмной.

«А к Сергееву я попал сразу. Он поинтересовался, что за митинг будет, я ему объяснил, что будем обсуждать вопросы по воде, воздуху и мусору в нашем городе. Он ответил, что если глава города одобрит, то придёт на акцию», — пояснил Емельянов.

Напомним, 8 октября мэрия Нижнего Тагила удовлетворила уведомление активиста ОД «Тагил за перемены» Павла Хорошилова на проведение митинга «За чистый воздух, чистую воду и экологическая реформа» в парке «Народный». Планируется, что акция пройдёт 12 октября с 13:00 до 15:00 на газоне возле моста на улице Фрунзе. Данный земельный участок принадлежит скандально известному предпринимателю Владимиру Киселёву.