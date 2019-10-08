Мэрия Нижнего Тагила согласовала общественникам проведение экологического митинга в парке «Народный»

Мэрия Нижнего Тагила удовлетворила уведомление активиста ОД «Тагил за перемены» Павла Хорошилова на проведение митинга «За чистый воздух, чистую воду и экологическая реформа» в парке «Народный». Планируется, что акция пройдёт 12 октября с 13:00 до 15:00 на газоне возле моста на улице Фрунзе. Данный земельный участок принадлежит скандально известному предпринимателю Владимиру Киселёву, владельцу сети магазинов автохимии Liqui Moly.

«Мы часто видим людей на сцене с микрофонами в руках и ждём, что, помимо пламенных речей, мы услышим главное, ради чего нас собрали, — что делать? Мы готовы ответить на ваши вопросы 12 октября в парке “Народный” на народном сходе», — рассказала АН «Между строк» участник движения Надежда Журавлёва.

Напомним, 6 октября общественники ОД «Тагил за перемены» сняли на видео массовую гибель рыбы в реке Чёрной под Нижним Тагилом. Ранее активисты проводили самостоятельные замеры нормативов накопления бытовых отходов в многоквартирных домах.