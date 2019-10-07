Природоохранная прокуратура начала проверку после массовой гибели рыбы в Черноисточинском пруду

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище. Как рассказал АН «Между строк» природоохранный прокурор Денис Исаков, сегодня на место выехала комиссия из сотрудников Росрыболовства, ветеринарной службы и министерства природных ресурсов Свердловской области.

«Отобраны образцы погибшей рыбы для проведения дальнейшего исследования, также организовано проведение доследственной проверки органами внутренних дел, конкретно ОП-21, которые должны подготовить все необходимые документы для исследования, чтобы установить причины замора рыбы», — пояснил Исаков.

По словам представителя надзорного ведомства, одной из возможных причин гибели рыбы стала нехватка кислорода в воде.

Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, также были взяты пробы воды по всему периметру пруда, на реке Чёрная, а также в районе шламонакопителя.

«Жители Нижнего Тагила могут не беспокоиться. Мы выдерживаем все показатели качества подаваемой в систему воды», - подчеркнул заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгений Захаров.

Накануне, 6 октября, на YouTube-канале «Тагил за перемены» появилось видео из Черноисточинска, в котором общественники рассказывают о массовой гибели рыбы в реке возле посёлка. Водная гладь покрыта сине-зелёными водорослями, среди которых плавает мёртвая рыба.

По мнению эколога Андрея Волегова, мор рыбы произошёл из-за того, что сине-зелёные водоросли во время цветения забрали из воды весь кислород и отравили пруд продуктами гниения.

Напомним, в Нижнем Тагиле реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по спасению системы водоснабжения города. Недавно положительное заключение госэкспертизы получил проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Его за 4,5 млн рублей подготовило НПП «Проект Стройкомплекс», приблизительная стоимость работ — 555 млн рублей. В мае в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области положительно оценили работу «Водоканала-НТ» по реабилитации Черноисточинского пруда, который снабжает питьевой водой жителей Вагонки и Гальянки. Шламоконакопитель перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью очистят от осадков, а его территорию рекультивируют. В связи с тем, что посёлок Черноисточинск относится к Горноуральскому городскому округу, а сам водоём находится в ведении областного министерства природных ресурсов и экологии, львиная доля мероприятий закреплена за региональным правительством и пригородным муниципалитетом.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Нижний Тагил намерен заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тысяч и 70 тысяч кубометров воды.