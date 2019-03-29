Владислав Пинаев пригласил общественников совместно контролировать работы по благоустройству Нижнего Тагила

Сегодня в администрации Нижнего Тагила на рабочем совещании по реализации проекта «Светлый город» по приглашению главы города Владислава Пинаева присутствовали представители общественных движений, блогеры и активисты, в числе которых автор петиции за отставку мэра Максим Емельянов. В начале встречи Владислав Пинаев попросил представителя ООО «Швабе-Урал» Данила Меркулова подробней отчитаться о проделанной работе и уточнить сроки завершения монтажа электроопор.

После подробного доклада и окончания официальной части мероприятия градоначальник ответил на несколько вопросов общественников о благоустройстве Тагилстроевского района и предложил активистам совместными усилиями контролировать ход реализации социально значимых городских проектов.

«Это хорошо, что мэр отреагировал на голос народа и пригласил общественников обсудить насущные вопросы. К сожалению, о многом поговорить не успели, но Владислав Пинаев заверил нас, что будет привлекать общественников к контролю за ходом работ по “Светлому городу” и ремонтам дорог в рамках национального проекта. Я поддержал предложение мэра и намерен в дальнейшем освещать работу администрации», — заявил АН «Между строк» Максим Емельянов.

Напомним, накануне на сайте change.org один из авторов паблика «ЧП Нижний Тагил» Максим Емельянов разместил петицию с требованием отправить в отставку Владислава Пинаева. Блогер обвинил мэра в отсутствии контроля над ремонтом дорог, провале программы «Светлый город», бездействии при реализации мусорной реформы и увеличении муниципального долга. Позже пресс-служба муниципалитета выпустила релиз, в котором назвала доводы активиста несостоятельными.