В мэрии Нижнего Тагила опровергли информацию, указанную в петиции за отставку Владислава Пинаева

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила прокомментировала аргументы, которые указаны в петиции за отставку главы города Владислава Пинаева. Документ появился сегодня днём на открытой онлайн-платформе change.org. Инициативная группа тагильчан обвиняет мэра в отсутствии контроля над ремонтом дорог, провале программы «Светлый город», бездействии при реализации мусорной реформы и увеличении муниципального долга.

«Сведения, изложенные в петиции, не соответствуют действительности, — заявили АН “Между строк” в пресс-службе мэрии. — В 2018 году был выполнен капитальный ремонт блока дорог на улицах Грибоедова, Победы, Космонавтов и Максима Горького с полной заменой дорожного полотна и инженерных сетей: водопровода, ливневой и хозбытовой канализации. На отремонтированных участках появилось современное освещение, новая контактная сеть. Контракт, подписанный на четыре года, был завершён досрочно. Качество работ одобрено Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. С 2019 года в Нижнем Тагиле стартует комплекс мероприятий по реконструкции автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. В перечень ремонтов на текущий год включены 24 объекта. Большинство из них находятся в Дзержинском районе (13 участков). Ещё восемь дорог будут отремонтированы в Ленинском и три — в Тагилстроевском районе. Общая площадь нового дорожного полотна должна составить 350 тыс. кв. м, общая протяжённость — 29,5 км. Начало работ на объектах — 20.05.2019. В рамках проекта “Светлый город” по итогам 2018 года установлено 4,4 тыс. опор освещения и 6,2 тыс. светильников, а также проведено 210 км сетей вдоль тагильских дорог. Результатом выполненных работ стало десятикратное увеличение иллюминации некоторых объектов. Контракт жизненного цикла предполагает полную замену наружного освещения до 2042 года. К этому сроку подрядчик обязуется построить в городе более 20 тыс. энергоэффективных светоточек, 10 тыс. новых опор наружного освещения, 700 км распределительной и 10 км питающей сетей, 10 трансформаторных подстанций. Имеющаяся на данный момент кредиторская задолженность муниципалитета сформировалась за предыдущий период. Начиная со второй половины 2018 года проводятся планомерные мероприятия, направленные на снижение финансовой нагрузки. Эффективность предпринятых усилий можно подтвердить тем фактом, что кредиторская задолженность снизилась на 100 млн рублей. Кроме того, в городе строится новая школа на 1200 мест, определяется подрядчик строительства двух детских садов, получил положительное заключение госэкспертизы проект строительства моста через Тагильский пруд, в 2019 году будет благоустроено пять дворовых и две общественные территории, капитально отремонтировано здание школы № 72. По всем вышеуказанным объектам работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками».

На момент написания заметки петицию подписали 300 человек.