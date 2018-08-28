«Обращения от российских служб мы не рассматриваем». Павел Дуров объяснил новые правила Telegram

Новые правила Telegram, позволяющие компании передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, Telegram «находится вне закона» в России, поэтому компания не будет рассматривать «какие-либо обращения от российских служб», а её «политика конфиденциальности не касается ситуации в России».

Напомним, ранее издание «Код Дурова» сообщило, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности: в обновлённую версию правил включили возможность мессенджера передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по запросу суда.