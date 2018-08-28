«Обращения от российских служб мы не рассматриваем». Павел Дуров объяснил новые правила Telegram

Новые правила Telegram, позволяющие компании передавать властям данные о подозреваемых в терроризме, не распространяются на Россию, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, Telegram «находится вне закона» в России, поэтому компания не будет рассматривать «какие-либо обращения от российских служб», а её «политика конфиденциальности не касается ситуации в России».
Напомним, ранее издание «Код Дурова» сообщило, что мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности: в обновлённую версию правил включили возможность мессенджера передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по запросу суда.
«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вас подозревают в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. Пока такого не происходило. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency», — говорится в правилах.