Telegram добавил в свои правила возможность передавать спецслужбам данные о террористах

Мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности: в обновлённую версию правил включили возможность мессенджера передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме по запросу суда, пишет издание «Код Дурова».

«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что вас подозревают в терроризме, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. Пока такого не происходило. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency», — говорится в правилах.

О том, что Telegram может передавать спецслужбам данные других пользователей мессенджера, в правилах не говорится. Стоит отметить, что сегодня сайт веб-версии Telegram неожиданно был исключён из «чёрного списка» Роскомнадзора.

В июле 2017 года создатель мессенджера Павел Дуров говорил, что «ни один байт личных данных никогда не будет передан ни одному правительству».

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера из-за невыполнения требования ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России. Из-за этого оказались заблокированы миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки.