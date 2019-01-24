«Облкоммунэнерго» вырубит более 400 деревьев в Нижнем Тагиле ради строительства мусоросортировочного завода

АО «Облкоммунэнерго» вырубит 426 деревьев различных пород ради строительства мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Мэрия выпустила постановление, разрешающее компании уничтожить многолетние растения на тех земельных участках, которые были переданы ей в аренду для проведения изыскательских работ. Позднее на территориях разместятся объекты, на которых будут осуществляться обработка, накопление и захоронение твёрдых коммунальных отходов. Всю вырубленную древесину в объёме не менее 182 куб. м передадут муниципальной «Службе экологической безопасности». Порубочные остатки «Облкоммунэнерго» должно будет утилизировать.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация в прошлом году заключила концессионное соглашение на 29 лет, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Ввод объектов запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Согласно проекту концессии, право собственности (и, соответственно, лицензия) на них будет принадлежать муниципалитету, продукция и доходы — «Облкоммунэнерго».