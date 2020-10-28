«Облкоммунэнерго» установит в Нижнем Тагиле 110 мусорных контейнеров до конца 2020 года

«Облкоммунэнерго» при помощи компании-подрядчика установит 110 новых передвижных контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле. Электронный конкурс был размещён на официальном сайте госзакупок в октябре. На днях его победителем стало московское ООО «ТоргКомс-Групп». «Облкоммунэнерго» заплатит компании за работы почти миллион рублей.
Полимерные контейнеры объёмом 1100 литров установят в городе в рамках концессионного соглашения «Облкоммунэнерго» с тагильской мэрией о строительстве мусоросортировочного завода и полигона в районе Кушвинского тракта. Контейнеры должны состоять из цельнолитого короба на колёсах и крышки и выдерживать температуру воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов. Гарантийный срок эксплуатации — один год со дня ввода в эксплуатацию.
- В октябре администрация Нижнего Тагила начала проводить новые замеры твёрдых коммунальных отходов (ТКО) после письма Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Объектами исследования стали 120 контейнерных площадок во всех районах города. Специалисты будут выезжать на выбранные места сбора, измерять объём ТКО, затем взвешивать отходы в контейнерах, а после — массу пустого контейнера. На каждом этапе будут присутствовать члены комиссии.
- «Облкоммунэнерго» заключило концессионное соглашение с тагильской администрацией о расширении действующего Кушвинского полигона и строительстве на нём мусоросортировочного комплекса летом 2018 года. Их планируемая производительность — не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Инвесторы планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей.
- АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.