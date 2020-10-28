«Облкоммунэнерго» установит в Нижнем Тагиле 110 мусорных контейнеров до конца 2020 года

«Облкоммунэнерго» при помощи компании-подрядчика установит 110 новых передвижных контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле. Электронный конкурс был размещён на официальном сайте госзакупок в октябре. На днях его победителем стало московское ООО «ТоргКомс-Групп». «Облкоммунэнерго» заплатит компании за работы почти миллион рублей.

Полимерные контейнеры объёмом 1100 литров установят в городе в рамках концессионного соглашения «Облкоммунэнерго» с тагильской мэрией о строительстве мусоросортировочного завода и полигона в районе Кушвинского тракта. Контейнеры должны состоять из цельнолитого короба на колёсах и крышки и выдерживать температуру воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов. Гарантийный срок эксплуатации — один год со дня ввода в эксплуатацию.