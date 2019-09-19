Областные власти могут выделить 100 млн рублей Нижнему Тагилу на дополнительную реконструкцию двора в 2019 году

Нижнему Тагилу могут выделить 100 млн рублей на реконструкцию ещё одного двора в 2019 году, рассказал глава города Владислав Пинаев. По его словам, министерство ЖКХ готово выделить дополнительные средства, однако реализовать их нужно до конца этого года. Сейчас администрация города рассматривает предложение.

«Сейчас обсуждаем с коллегами там, где у нас уже готовы проекты. С точки зрения реализации это хорошо, но с точки зрения документооборота и подготовки заявки это достаточно серьёзная и кропотливая работа, это риски отыграться невовремя», — отметил Владислав Пинаев.

Управляющая компания «ЖЭУ № 1» предложила несколько дворов, готовых к реконструкции в этом году.

«Мы в 2017 году подали заявки на пять дворов, и с того времени отремонтировали два двора. У нас ещё есть три готовых двора: готова сметная документация, эскизные проекты, вот они могут пойти в разработку. Жители там согласны, будем на днях проводить собрание, обсуждать этот момент», — рассказала директор УК «ЖЭУ № 1» Ольга Иванкова.

Предложение от министерства ЖКХ поступило после успешной реализации проекта «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». В этом году на реконструкции было пять дворовых территорий. Уже готов двор домов № 1, 3 и 5 по улице Красных Зорь, ещё четыре в завершающей стадии.