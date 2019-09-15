«Горку убрали, на ней ещё моя мама каталась». В Нижнем Тагиле открыли первый отремонтированный двор в 2019 году

Во дворе домов № 1, 3 и 5 по улице Красных Зорь настоящий праздник — впервые за много лет здесь появились новые качели, спортивная площадка, горки и карусели. Эта территория вошла в региональную программу «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». На создание новой детской площадки из областного бюджета было выделено более 9 млн рублей.

Строительные работы начались 3 мая, за четыре месяца здесь сменили асфальтовое покрытие, оборудовали стоянки для автомобилей, высадили молодые деревья, установили спортивный комплекс, убрали старые качели.

«Я живу здесь 15 лет. Раньше было страшно на улицу выйти. Были еле живые четыре карусели, качели страшно скрипели, горку, слава богу, убрали, на ней ещё моя мама каталась. Сейчас, конечно, всё нравится, хорошо сделали. Моему младшему сыну шесть лет, ему вообще всё нравится, после детского сада отсюда ещё два часа не уходит. То тут покачается, то там покатается. Сейчас можно не переживать за ребёнка, когда он тут гуляет», — рассказала местная жительница Евгения Носкова.

Как рассказали в подрядной организации, самым сложным было угодить каждому жильцу. Однако результат и отзывы показывают, что сделать это всё-таки удалось.

Площадку открыли 14 сентября, попробовать новые аттракционы пришли все жители близлежащих домов.