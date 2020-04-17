Областные власти ищут компанию для разработки проекта по капремонту Демидовской поликлиники

Департамент госзакупок Свердловской области ищет компанию-подрядчика для разработки рабочей документации по капитальному ремонту здания поликлиники на ул. Горошникова. Победителя электронного конкурса планируется определить в конце апреля. За работы, связанные с сохранением объекта культурного наследия, власти готовы заплатить 1,2 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет сделать рабочий проект для капремонта, реставрации и приспособления под современное использование учреждения Демидовской горбольницы. В двухэтажном кирпичном здании с колоннами должны быть созданы безопасные и благоприятные условия для оказания медицинской помощи тагильчанам. Для этого требуется привести в порядок и соответствие санитарным правилам строительные конструкции и инженерные системы здания. Нужно сделать ремонт и усиление фундаментов, лестниц, стен и перегородок, заменить окна, двери, кровлю и ограждающие конструкции. После выполнения работ подрядчик должен согласовать документацию с автором научного проекта, отмечается на сайте госзакупок.

В конце прошлого года департамент госзакупок Свердловской области уже пытался найти подрядчика для изготовления документации по капремонту поликлиники, но тогда на конкурс не заявилась ни одна компания.

К 300-летию Нижнего Тагила планируется отремонтировать и отреставрировать весь ансамбль заводского госпиталя на ул. Горошникова. В него входят поликлиника, дневной стационар и отделение функциональной диагностики Демидовской городской больницы.

Демидовская больница является памятником архитектуры. Госпиталь для рабочих тагильских заводов был построен в 1825 году по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарёва. Состояние здания сейчас оценивается как удовлетворительное. В больнице с 1995 года работает музей истории медицины. Экспозиция посвящена истории самого здания и знаменитым тагильским династиям врачей. Об истории красивого здания можно почитать в проекте «Город-лабириНТ».