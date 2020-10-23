Областной минздрав начал разбираться с проблемой массового увольнения персонала из ЦГКБ № 1

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов этим утром встретился с коллективом ЦГКБ № 1, откуда с начала пандемии уволилось около 80 человек (включая младший медперсонал), сообщил E1.ru пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков.

«Самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объём бумажной отчётности, чрезмерная нагрузка на специалистов. На вопрос министра, правда ли, что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения "ковидный" госпиталь, коллектив ответил, что за последний месяц действительно уволились два врача», — сообщил Константин Шестаков.

Ранее сотрудники больницы рассказывали об огромном дефиците кадров — по данным источников, только за время первой волны коронавируса из медицинского учреждения уволились примерно 80 сотрудников.

«Врачей в этой сумме меньшинство, очень много медсестер и санитарок. А за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением», — сообщал действующий сотрудник больницы.

Точную причину увольнения коллег медики не знают. Однако, когда в начале пандемии ЦГКБ №1 переоборудовали в ковидный госпиталь, медиков узких специальностей отправили в неоплачиваемый отпуск, а на оставшихся возложили большую нагрузку — по 45 пациентов на каждого.