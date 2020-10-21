«Ушли все, кроме одного врача». Из больницы Екатеринбурга уволились 80 медиков

С начала пандемии коронавирусной инфекции из Центральной городской больницы №1 Екатеринбурга уволились около 80 человек. В основном из медучреждения уходили медсёстры и санитарки, однако по словам действующих сотрудников, в терапевтическом отделении сейчас остался один врач.

«Врачей в этой сумме меньшинство, очень много медсестер и санитарок. А за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением», — рассказал E1.RU действующий сотрудник больницы.

Точную причину увольнения коллег медики не знают. Однако, когда в начале пандемии ЦГКБ №1 переоборудовали в ковидный госпиталь, медиков узких специальностей отправили в неоплачиваемый отпуск, а на оставшихся возложили большую нагрузку — по 45 пациентов на каждого.

«Когда у нас открыли «красную» зону, весь объем врачей перестал быть нужным. Если везде медиков не хватало, то у нас их было с избытком. Было развернуто 180 коек. Поначалу на каждого врача сделали нагрузку в 45 пациентов. Это в два раза больше, чем обычно. Поэтому кто-то ушел на этом этапе, не выдержав такой нагрузки. У руководства была такая позиция, мол, да чего вам — нарядиться, погулять по отделению и уйти, что сложного здесь? Гинекологи, неврологи и другие специалисты остались без работы. Как мы поняли, их отправили в неоплачиваемый отпуск. Когда врачи увольнялись, никто в больнице даже не парился, потому что была очередь из желающих поработать в «красной» зоне, — говорит бывший сотрудник ЦГКБ № 1.

Кроме того, врачи жаловались на невыплаты за работу с коронавирусными пациентами. В пресс-службе горздрава 66.RU подтвердили факт массового увольнения из ЦГКБ №1, заявив, что по данному факту проводится проверка.