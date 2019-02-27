Областное правительство заключило специнвестконтракт на миллиард рублей с нижнетагильским «Уралхимпластом»

Минпромнауки Свердловской области заключило специальный инвестиционный контракт (СПИК) с химпредприятием Нижнего Тагила, сообщается на официальном информационном портале Свердловской области. Соглашение предполагает реализацию в регионе в течение семи лет инвестиционного проекта стоимостью 1 миллиард 826 тысяч рублей.

«При поддержке правительства региона ООО "Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус" организует в Нижнем Тагиле производство химической продукции для литейной промышленности. К моменту завершения срока действия специального инвестиционного контракта в 2025 году предприятие уплатит в бюджеты всех уровней свыше 730 миллионов рублей налогов, будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места», — рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По условиям контракта, со стороны Свердловской области предприятию предоставляется право исчислять суммы налога на прибыль по пониженной налоговой ставке в части, зачисляемой в региональный бюджет. Новое производство будет отвечать мировым экологическим и энергоэффективным стандартам и будет способствовать реализации программ импортозамещения.

«Запуск этого производства позволит локализовать на Среднем Урале производство связующих для Cold-Box-Amin процесса. Это обеспечит выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, кроме того, гарантирует стабильность поставок высококачественных материалов для литейных производств в автомобильной промышленности, для выпуска двигателей и станков», — отметил гендиректор «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» Евгений Бехтгольд.

Специнвестконтракт как инструмент стимулирования привлечения инвестиций в регион был введён в конце 2016 года решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Претендовать на заключение региональных СПИКов могут инвесторы с проектами по выпуску высокотехнологичной продукции стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Ранее в Свердловской области специнвестконтракты были заключены с компанией «Интер РАО — Электрогенерация», корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» и машиностроительным заводом им. Калинина.