Областное правительство отказало Нижнему Тагилу в дополнительном финансировании для расселения тагильчан из аварийных домов

В феврале 2023 года депутаты Нижнего Тагила обратились в Законодательное собрание Свердловской области с просьбой выделить дополнительные средства на программу расселения из ветхого жилья. Тагильчане просили около 129 млн рублей, чтобы выкупить квартиры для 47 семей, чьи дома находятся сейчас в аварийном состоянии. Но коллеги из ЗакСО им отказали, сославшись на то, что городу было выделено уже немало средств на реализацию различных проектов.

Сейчас в реестре аварийных многоквартирных домов, требующих расселения, в Нижнем Тагиле числится 59 зданий, где проживает более 500 семей. Чтобы переселить тагильчан в новое жильё или отремонтировать муниципальные помещения, в городской казне средств нет. По так называемой адресной программе расселения Нижний Тагил уже перевыполнил план. Однако депутатов беспокоила судьба пяти домов.

По их мнению, особо остро стоит вопрос с расселением домов по адресам: Каспийская, 16, Боровая, 37, Землячки, 6, Хохрякова, 2а, Космонавтов, 11. Именно эти здания необходимо расселить в первую очередь согласно обращению департамента государственного жилищного и строительного надзора и запросам следственного управления.

«У нас в бюджете средства на переселение граждан из аварийного жилья запланированы не в полном объёме, и многие дома остаются в крайне аварийном состоянии. Депутаты Законодательного собрания и профильный комитет рассмотрели наше обращение и в ответном письме перечисли много хорошего, что было выделено Нижнему Тагилу, но по данному вопросу предложили включать самостоятельно эти средства в бюджет 2024 года», — рассказал председатель комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию Константин Шведов.

Деньги планировали потратить на строительство нового жилья или покупку квартир на вторичном рынке. Также средства хотели направить на ремонт помещений жилого фонда. Более 10% от общего количества муниципальных квартир в Нижнем Тагиле не заселены и пустуют, так как остаются не пригодными для постоянного проживания. Средства на ремонт этих помещений в бюджете города не предусматривались на период с 2022 по 2024 год.

Тем не менее депутатами было предложено направить запрос в адрес администрации, чтобы ещё раз оценить аварийность домов и осуществить перераспределение бюджетных средств в этом году.