Объём хранения данных по «законам Яровой» снизят в 10 раз

Министерство связи и массовых коммуникаций России договорилось с представителями ФСБ о возможности снизить в 10 раз объём хранения данных в рамках «антитеррористического» пакета законов. Об этом со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина сообщает «Прайм».

Как добавляет «Интерфакс», по словам чиновника, речь идёт об избыточной информации: видео, IPTV, торренты.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности направила операторам связи сообщение с напоминанием о том, что расходы на «закон Яровой» надо заложить в бюджет 2017 года.

«Антитеррористический» пакет законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. Он, помимо прочего, предусматривает хранение всех переговоров и трафика пользователей в течение полугода, а информации об установленных соединениях (мета-данных) — в течение трёх лет.

Против «закона Яровой» выступили более 100 тысяч россиян. Их официально поданную петицию сегодня рассмотрит экспертная группа при правительстве.

Агентство новостей «Между строк»