ФСБ порекомендовала операторам связи запланировать расходы на «закон Яровой»

Федеральная служба безопасности направила операторам связи сообщение с напоминанием о том, что расходы на «закон Яровой» надо заложить в бюджет 2017 года. Об этом «Ведомостям» рассказали представители двух российских операторов. Как отметили представители компаний, бюджет на следующий год был сформирован ещё до получения письма из ФСБ, в октябре-ноябре, а значит, вряд ли какой-то оператор заложил в него расходы на исполнение закона.

Кроме того, отмечает издание, правительство до сих пор не сформировало техническое задание для системы хранения данных, которая по закону должна накапливать всю передаваемую пользователями информацию за полгода. Следовательно, оценки расходов на создание такой системы также не может быть.

При этом из предложений Минкомсвязи следует, что правительство решило организовать хранение данных по сценарию, предложенному ранее ФСБ. То есть для сбора данных будет использоваться оборудование системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), уже установленное у операторов. Сейчас СОРМ хранит данные в течение 12 часов.

Альтернативный вариант предлагал «Ростех», который хотел на базе одной из своих структур создать единого оператора хранения данных, чтобы затем подключить к нему операторов.

«Антитеррористический» пакет законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова был принят летом 2016 года. Он, помимо прочего, предусматривает хранение всех переговоров и трафика пользователей в течение полугода, а информации об установленных соединениях (мета-данных) — в течение трёх лет.

Против «закона Яровой» выступили более 100 тысяч россиян. Их официально поданную петицию 19 января рассмотрит экспертная группа при правительстве.

Агентство новостей «Между строк»