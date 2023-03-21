«Обе машины были полностью объяты пламенем». В Нижнем Тагиле во дворе дома на Вагонке сгорели две припаркованные легковушки (ВИДЕО)

Сегодня утром, около 09:30, в Нижнем Тагиле на Вагонке, во дворе дома на улице Орджоникидзе, 15, сгорели два припаркованных легковых автомобиля. По словам подписчиков сообщества во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», вначале вспыхнула отечественная «девятка», а потом огонь перекинулся на расположенный рядом кроссовер Great Wall.

«Обе машины были полностью объяты пламенем. По сути, от автомобилей ничего не осталось. Не понимаю, зачем люди так близко паркуют автомобили, тем самым подвергая себя риску», — рассказал подписчик паблика.

На место ЧП выезжали сотрудники МЧС. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели устанавливают ущерб, причинённый владельцам, и выясняют причину возгорания. Спасатели напоминают, что при обнаружении пожара или другой чрезвычайной ситуации нужно сразу же покинуть опасную зону и вызвать пожарно-спасательную службу по телефонам 101 или 112.