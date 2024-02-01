«О людях вообще не думают, въезды во дворы закрыты, а если придётся вызвать скорую помощь?» В Нижнем Тагиле ремонт улицы Октябрьской Революции может затянуться до весны

В Нижнем Тагиле ремонт улицы Октябрьской Революции может затянуться до весны. Читатель АН «Между сток», проживающий на этой улице, рассказал, что компания «Стройгаз-НТ» в очередной раз может не уложиться в сроки из-за непредвиденных проблем с трубами водоснабжения.

«Я нашёл в интернете адрес этой компании и приехал к ним в офис, который находится на Индустриальной, 86а. Мне сказал директор “Стройгаза-НТ”, что у них проблемы с трубами водоснабжения. Что добавились какие-то нюансы. Поэтому они будут делать улицу Октябрьской Революции до Заводской как минимум до весны», — рассказал наш собеседник.

Он отметил также, что перекрытие улицы доставляет жителям ближайших домов дискомфорт, закрыты въезды во дворы.

«Въезды во дворы, которые находятся по левой стороне, если спускаться вниз по Октябрьской Революции от ТЦ “Кардинал” в сторону Заводской, недоступны. Как теперь людям въезжать и выезжать, если там всё перекопано? Теперь жители ставят свои машины на стоянках у гостиницы “Тагил” и у магазинов “Спортмастер” и “Верный”. Все стоянки заняты, потому что во двор никак не заехать. Обещали, что решат все вопросы до 30 декабря, но у них опять всё затягивается. О людях вообще не думают. А если кому-то станет плохо и придётся вызвать скорую помощь, то где она остановится, как проедет во двор?» — пожаловался тагильчанин.

Напомним, что ремонт улицы Октябрьской Революции проводит местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2021 года. Она также выполняет работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен завершить в марте 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель компании «Стройгаз-НТ» Роман Юдин пояснил, что они пока не могут выполнять работы из-за промёрзшего грунта.