«Ну ты красавчик, мужик!» Появилось видео спасения тагильским отрядом «Скорпион» заблудившегося в тайге 9-летнего мальчика

Девятилетнего мальчика, который 4 июня потерялся в лесу под Североуральском, нашёл спасательный отряд «Скорпион» из Нижнего Тагила, пишет ИА «Все новости».

В двухдневных поисках Кирилла принимали участие почти 200 человек и более 40 единиц спецтехники. Как рассказал ИА «Все новости» руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов, вести поиски в тайге было сложно.

«От нас была группа из шести человек, плюс в каждой группе двое от полиции Серова. Мы прочесывали квадрат 2 на 5 километров. Мальчика нашли примерно в 800 метрах от тропы, по которой все ходят. Точнее, там вытоптанная трава, без навигации там просто нечего делать. Идти по лесу было сложно: там большие камни, валуны, под которыми текут ручьи, а между камнями — мох по колено, в который можно легко провалиться. Ещё там деревья вековые, поваленные ветром. Поэтому люди могли передвигаться только днём», — пояснил волонтёр.

По словам Гапонова, когда мальчика нашли, он рассказал, что два раза видел медведя. В эти моменты он прятался под корни деревьев и притворялся мёртвым.

«Очень опасались плохого, таяла надежда. А когда нашли, испытали огромную радость! А после того, как прозвучала команда "найден, жив", ещё долго собирали оборудование, группы выходили из леса. Последняя группа около 17 часов вечера вышла», — рассказывает руководитель поисковиков.

Напомним, школьник был в составе незарегистрированной туристической группы вместе со своим отцом, священником одного из соборов Челябинской области. Они вместе с другими туристами совершали подъём на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору протяжённостью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17:00, возвращаясь обратно на базу, он разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, отец выяснил, что парень пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД.