В тайге на севере Свердловской области пропал 9-летний мальчик

Полиция, МЧС и волонтёры ищут в лесу под Североуральском 9-летнего мальчика, который пропал накануне вечером.

«С просьбой оказать помощь в розыске 9-летнего сына в полицию обратился отец ребёнка, священнослужитель одного из соборов Челябинской области. Они вместе в составе незарегистрированной туристической группы численностью 18 человек совершали подъём на Уральский хребет в районе базы “Крив”. По предварительным данным, во время путешествия на гору протяжённостью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, выяснилось, что школьник пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД», — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Пропавший мальчик был одет в тёмные брюки и синюю куртку с чёрной вставкой на груди.

Органы свердловского гарнизона полиции обращаются с просьбой ко всем, кто может располагать сведениями о возможном местонахождении пропавшего ребёнка, сообщить об этом по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

Следственный комитет также начал проверку. Осматривается место происшествия, опрашиваются члены тургруппы. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе областного СК.