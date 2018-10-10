«Ну и днище». Подписчики блогера Варламова раскритиковали новый безвкусный фасад тагильского Дворца молодёжи

Подписчики известного блогера-урбаниста Ильи Варламова раскритиковали внешний вид обновлённого фасада Городского дворца молодёжи в Нижнем Тагиле. Пост с фотографией в стиле «было — стало» и подписью «Илья, тут всё, как ты любишь» появился в официальной группе Варламова сегодня утром.

Комментаторам, в числе которых есть и тагильчане, не понравилось то, что здание обшили стальным сайдингом, испортив внешний вид дворца.

«Ну и днище», — написал пользователь под ником Алекс Бёрджесс.

«Верх здания как был сырым, облупленным, таким и остался. Стиль, сочетание цветов? Пфф, вы о чём. Всё асфальтом залито разбитым с уродливыми ямками. И парковка, несмотря на океан пространства вокруг, прямо около порожков. Всё серое, унылое... И ведь так не только в Тагиле...» — считает Дмитрий Рощупкин.

«Дешёвый сайдинг — решение всех проблем с отделкой!» — констатирует Никита Бисеров.

«Б…ь, как будто ларёк обделывали», — возмущается Никита Цыганков.

Напомним, в 2017 году на ремонт фасада здания по Пархоменко, 37, было выделено 260 тысяч рублей. Подрядчиком стала тагильская компания «ГОС-НТ», снизившая первоначальную стоимость лота на 100 тысяч рублей. Проект дворца был разработан и согласован в марте 1959 года. Стройка началась только спустя восемь лет, а открытие дворца состоялось 14 апреля 1970 года. Изначально здание было известно как Дворец культуры треста Тагилстрой «Строитель».

Илья Варламов — российский общественный деятель, журналист, блогер и предприниматель. Выпускник Московского архитектурного института по специальности «архитектор» на кафедре жилых и общественных зданий. На своих медиаресурсах он пишет посты с критическим взглядом на организацию общественного транспорта, городской среды в тех городах, где он лично побывал.

Блогер неоднократно посещал Свердловскую область, в том числе Нижний Тагил. В городе блогера привлекли сохранившиеся в историческом центре старые дома, «Тагильская лагуна», которая тогда только строилась, госпиталь Владислава Тетюхина и трамплинный комплекс. В то же время отталкивающими в Нижнем Тагиле он назвал ужасную экологию, обилие маршрутных такси и «несуразность».