Новый экспонат появился в парке скульптуры советского периода в Нижнем Тагиле

12 октября в парке скульптуры советского периода Нижнетагильского музея изобразительных искусств установили новую фигуру — «Мальчик с мячом». Бетонную работу 1960 года создания в музей искусств передали братья Борис и Юрий Ржаных из Нижнего Тагила. Несколько месяцев реставратор Владимир Бекетов занимался её восстановлением.

Восстановительные работы начались в июне этого года. Реставратор воссоздал частично утраченные фрагменты лица: губы, нос, уши, части рук и ног. Скульптура прошла долгий реставрационный процесс: от лепки отдельных частей до отливки. Завершающим этапом стала лепка мяча.

Увидеть «Мальчика с мячом» можно в парке музея возле главного здания на Уральской, 7.

Фигура мальчика была передана в нижнетагильский музей осенью прошлого года. Братья Ржаных нашли её возле старых бараков в Салке.