Новым инвестором строительства мусорного полигона на окраине Екатеринбурга может стать предприятие корпорации «Уралвагонзавод»

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил на пресс-сконференции, что нижегородское предприятие корпорации «Уралвагонзавод» — ЦНИИ «Буревестник» — может стать инвестором строительства мусоросортировочного завода в Екатеринбурге, пишет Znak.com.

По его словам, всего в уральской столице по этому поводу в министерство обращались четыре инвестора, которые готовы строить в области предприятие по сортировке мусора. Кроме «Буревестника», который готов возвести мусоросортировочный завод мощностью 700 тысяч тонн мусора в год, это «Стандарт рециклинг групп» («СРГ»), которая предлагала проект строительства полигона на юге Екатеринбурга недалеко от Сысерти. Смирнов отмечает, что одну их заявку отклонили, потому что регион не устраивает финансовая модель, предложенная инвестором, но компания может её исправить и предложить проект вновь. Также есть частная инициатива по строительству двух заводов мощностью 400 тысяч тонн мусора в год каждый, но пока область её не рассматривала, поэтому министерство проект не комментирует. Последний, четвёртый инвестор, предлагал построить завод в Верхнем Дуброво, но его предложение уже отклонено.

«Мы рассчитываем принять решение по конкретному проекту в течение двух месяцев. Но на сегодня ни одно решение не принято, земельный участок в Екатеринбурге не подобран», — добавил Смирнов.

Накануне замминистра Егор Свалов в ходе совещания рабочей группы Заксобрания региона сообщил, что компания «Стандарт рециклинг групп» отозвала свою инициативу по строительству мусорного полигона и мусоросортировочного завода в границах Екатеринбурга неподалёку от Сысерти. О проекте полигона и сортировочного завода «Стандарт рециклинг групп» стало известно около месяца назад. Проект вызвал беспокойство местных жителей — по их мнению, полигон мог представлять опасность в сочетании с находящейся неподалёку нефтебазой, негативно воздействовать на реку Арамилку, а также вызывать скопления птиц, что особенно опасно, учитывая близость аэропорта Кольцово. Инвестор же уверял, что эти опасения беспочвенны и современные технологии, применяемые на полигоне, позволят избежать негативных последствий складирования отходов для экологии.