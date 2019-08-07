Чиновники запретили народный сход против мусорного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти

Муниципальные власти Сысертского городского округа отказались согласовать народный сход против строительства мусорного завода, запланированный на 10 августа в селе Большое Седельниково под Екатеринбургом, со ссылкой на одного из инициаторов схода Константина Гребенёва пишет Ura.ru.

«Меня вызвал в администрацию Сысерти руководитель отдела общественной безопасности и вручил бумагу, что они запрещают мероприятие. Потому что по формальным основаниям (количество людей и использование звукоусиливающей аппаратуры) это не народный сход, а митинг, надо переделывать заявку. К субботе мы не успеваем, потому что сроки рассмотрения такого заявления — 10–15 дней», — рассказал Гребенёв.

При этом, по словам организатора, администрация Сысерти не возражает против самой темы (обсуждение строительства мусорного завода), чиновники даже предложили варианты площадок в самой Сысерти (например, возле городского ДК), но на более поздние сроки, однако люди намерены собраться именно в ближайшие выходные.

«Мы пока никакого решения не приняли. Звучат разные мнения: либо собрание организуют депутаты, либо мы никого не информируем и проводим встречу на частной территории», — отметил Константин Гребенёв.

В качестве ещё одного варианта предложена идея сходить дружно в лес.

«Ягоды и грибы можно собирать коллективно и бесплатно. Так создаются партизанские отряды», — шутит один из участников форума «Мусорный беспредел».

Жители населённых пунктов Большое Седельниково, Шабровский, Бородулинский, Октябрьский и многих других протестуют против мусороперерабатывающего завода на границе Екатеринбурга и Сысерти, планы по возведению которого озвучил владелец земель бизнесмен Богдан Новорок. Лоббисты активно продвигают этот проект в органах власти, при этом он нарушает целый ряд норм — в частности, мусороперерабатывающий завод не предусмотрен генпланом и попадает в защитную зону аэропорта Кольцово.