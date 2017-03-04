Новый гендиректор УВЗ рассказал о ключевых направлениях работы

Во вторник, 7 марта, новый генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов был представлен руководителям Центра корпоративного управления корпорации и главам предприятий интегрированной структуры. Как сообщает пресс-служба УВЗ, расширенное совещание провёл председатель совета директоров Владимир Артяков.

«Сегодня перед корпорацией УВЗ стоят серьёзные вызовы и амбициозные цели: необходимо сформировать сценарий по решению актуальных экономических вопросов, оценке и эффективному использованию потенциала предприятий "Уралвагонзавода". Руководство "Ростеха" уверено, что Александр Потапов успешно справится со всеми поставленными задачами», – заявил Артяков и поблагодарил за восьмилетнюю работу бывшего гендиректора Олега Сиенко.

В своём первом выступлении Александр Потапов определил ключевые направления работы корпорации: необходимость сохранения лидирующих позиций в вагоностроении, неукоснительное выполнение поручения президента о диверсификации производства и увеличении доли гражданской продукции до 50% к 2030 году, послепродажное обслуживание и ремонтное сопровождение выпускаемой гражданской и военной продукции.

Корпорация также продолжит развивать проиводство дорожно-строительной техники, но военно-техническое сотрудничество останется одним из приоритетов работы на ближайшие годы.

«"Уралвагонзавод" – уникальное предприятие отечественного ОПК, которое в новейшей истории прошло несколько этапов своего развития. Символично, что в текущем году корпорации исполняется 10 лет, ещё один важнейший рубеж пройдёт. Уверен, что и в дальнейшем все поставленные задачи будут нами совместно решены», – отметил Потапов.

УВЗ – российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Головное предприятие – «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. В конце декабря 2016 года 100% акций УВЗ указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех». 2 марта стало известно, что бывший замглавы Минпромторга РФ Александр Потапов назначен новым гендиректором «Уралвагонзавода».

Агентство новостей «Между строк»