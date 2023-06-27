Новые кабинеты логопеда и дефектолога, оборудование для юных журналистов и благоустройство музейного и туристического комплексов. В Нижнем Тагиле реализуются проекты на гранты министерства инвестиций и развития Свердловской области

Нижний Тагил всегда был городом с предпринимательским духом, в этом в очередной раз убедились гости из Екатеринбурга. Представители министерства инвестиций и развития Свердловской области посетили город и площадки, которые получили гранты и субсидии из областного бюджета.

Ведомство с 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» поддерживает социальные проекты предпринимателей и предоставляет грантовую поддержку бизнесу.

«В фокусе нашего внимания находятся социальные предприниматели, а также с прошлого года молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. За последние два года число грантополучателей в области увеличилось до 80-ти. От Нижнего Тагила за прошлый год было получено более 20 заявок от социальных предпринимателей и больше половины из них получили поддержку. В этой поездке мы посетили те проекты, которые уже освоили средства или находятся в процессе», – рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.

Первой площадкой, которую он посмотрел, стал негосударственный Монтессори-сад «Я Сам» на проспекте Ленина, 38а. Здесь же находится известный в Нижнем Тагиле детский сад «Супер-почемучки». Для детей с особенностями здоровья в этом пространстве подготовлена специальная среда. Тут они могут самостоятельно развиваться в соответствии со своими возрастными особенностями.

Директор детского сада Ирина Мордвова вместе с командой своих специалистов подала заявку на грант от министерства и получила средства. На выделенные 500 тысяч рублей в детском саду смогли оборудовать кабинеты логопеда и дефектолога, а также расширить пространство. Воспитанники детского сада проходят занятия по нейропсихологии, занимаются с преподавателем адаптивной физической культуры и дефектологом. В пространстве детского сада ребята находятся как в группе, так посещают и индивидуальные занятия. А ещё здесь живут черепаха и рыбки.

«Воспитывая своих детей, поняла, что раннее развитие это очень важно и нужно, и я решила помочь своим подругам. После выхода из декрета решила открыть собственный детский сад, но всё это конечно делалось постепенно. Сейчас к нам стали обращаться родители детей с особенностями, поэтому нам необходимы специальное оборудование, чтобы создать монтессори среду и не только. Здесь у нас дети многое делают сами», – говорит директор детского сада «Я Сам» Ирина Мордвова.

Такой же грант в размере 500 тысяч рублей на новое оборудование получила Школа кино и телевидения «ШКИТ». У ребят, которые занимаются здесь журналистикой, блогингом и программированием, появились новые компьютеры, столы и осветительные приборы для студийной съёмки. Ребята активно ездят по всей области, кроме того, у школы есть офис в Екатеринбурге. На занятиях по программированию в школе делают сайты, приложения и игры, на занятиях по другим направлениям пишут тексты и сценарии, развивают себя в SMM, кинотворчестве и видеоблогинге.

В музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» на средства гранта благоустроили прилегающую территорию. Там сделали парковку, облагородили пространство вокруг музея зеленью, поставили скамейки и подходящие по стилю уличные фонари, а также установили удобный информационный стенд для людей с особенностями здоровья. Всего на площадку из муниципального и областного бюджета было выделено 2,9 млн рублей.

«Тагил активно развивается. Мы видим, что и история, и культура в городе сохраняется, и те промыслы, которые бытовали здесь ранее, они продолжают развиваться. Мы рассчитываем на активность местного бизнеса и в дальнейшем сотрудничестве», – отметил Евгений Тиханов.

Грандиозными планами развития в Нижнем Тагиле туристического центра «Тагильский поднос» поделился с гостями предприниматель Андрей Васильев. Работа в помещении на улице Балакинская, 1 ещё идёт. Здесь, благодаря гранту в 3,1 млн рублей, сейчас строится большая парковка для туристических групп. Вокруг здания будут заасфальтированы проезды, вымощена тротуарная плитка и установлены малые архитектурные формы. Эти работы планируют окончить к сентябрю.

Сейчас в туристическом центре уже проходят мастер-классы по росписи подносов и работает магазин сувенирной продукции от тагильских мастеров. Помимо этого, Андрей Васильев планирует расположить здесь мастерские художников и показывать весь процесс создания подносов тагильчанам и гостям города.