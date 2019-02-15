Новоуральск и Лесной стали территориями опережающего развития

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил отправленную в 2017 году заявку на создание ТОР в Свердловской области, пишет «Областная газета». О подписании указа он сообщил во время выступления на «Российском инвестиционном форуме» в Сочи.

Два города Свердловской области — Новоуральск и Лесной — станут территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР). Для подобных территорий действует специальный правовой режим в области предпринимательства и другой деятельности: в частности, речь идёт об особом налоговом климате, который предполагает льготы и упрощённые административные процедуры. Цель создания ТОР — привлечение в регион инвестиций и повышение социального и экономического уровня.

На Среднем Урале существуют ТОР двух типов: «атомные» и особые зоны в моногородах. Лесной и Новоуральск входят в десятку ЗАТО «Росатома», оба города относятся к средним экономически активным населённым пунктам — в городах есть высокоразвитый производственный комплекс, а потому они развиваются опережающими темпами. Однако такие территории нуждаются в дополнительных финансовых и экономических ресурсах, которые позволят ослабить привязанность к градообразующим предприятиям.

В марте 2017 года стало известно, что статус ТОР получат Асбест, Серов, Нижний Тагил, Красноуральск и Качканар, у каждого из которых будет своя специализация. В ноябре 2017 года Дмитрий Медведев также утвердил создание новых территорий опережающего развития в Рязанской, Калужской и Челябинской областях, а также расширение уже созданной территории в Хабаровском крае. В рамках ТОР в этих регионах планировали создать более 3 тысяч рабочих мест и привлечь около 12,5 млрд рублей инвестиций.