Новогодний weekend с 1 по 9 января: забег обещаний, актёрский квартирник, много музыки и мастер-классов 

Вот и подходит к концу тяжёлый 2021 год, который многим запомнится QR-кодами и спорами о вакцинации. Но впереди нас ожидает новый, неизведанный 2022-й. Встретить его нужно ярко, весело и интересно, ведь не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Тем более в Свердловской области до 15 января отменили QR-коды для кафе и ресторанов, а кинотеатрам разрешили 100%-ю наполняемость залов. Куда сходить в новогодние каникулы, рассказываем в большой подборке «Афиши МС».

1. Забег обещаний (12+).

Где и когда? 1 января в 12:00 у Нижнетагильского цирка (Первомайская, 8а).

О чём? Уже в восьмой раз 1 января тысячи людей в городах России соберутся под флагом движения I Love Running и пробегут символическую новогоднюю дистанцию 2022 метра. В Новый год все дают себе обещания — выучить английский язык, сбросить вес, пробежать марафон, начать правильно питаться. Организаторы предлагают тагильчанам подкрепить слова действием. По правилам забега участники перед стартом записывают на своём номере личные обещания. Принять участие в традиционном забеге может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте, скачать номер и выйти на пробежку 1 января. В Нижнем Тагиле на забег зарегистрировалось уже более 90 человек.

Зачем идти? Чтобы встретить 2022 год со смыслом.

2. Выходные в «АртРезиденции» (6+).

Где и когда? С 4 по 6 января в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? 4 января в 13:00 здесь пройдёт мастер-класс «Теневой театр». В 16:00 всем желающим покажут спектакль «Мышка и Новый год». С 12:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по изготовлению свечей, мозаики, мыла.

5 января в 16:00 гостям повторно покажут спектакль «Мышка и Новый год», с 12:00 до 17:00 пройдут мастер-классы. 6 января с 12:00 до 17:00 будут только мастер-классы. Вся подробная информация размещена в группе резиденции в соцсети «ВКонтакте».

Зачем идти? Чтобы интересно провести выходные с семьёй.

3. Новогодние концерты в филармонии (6+).

Где и когда? С 5 по 7 января в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? 5 и 6 января в 17:00 состоится концерт «Саундтрек-хиты 2022: больше волшебства!» (6+). Слушателей ждёт музыка из популярных фильмов, исполненная эстрадно-симфоническим оркестром. 7 января пройдёт концерт «Рождество с гармониками» (12+). Эта программа поможет вспомнить, какая музыка создавала праздничное настроение в разные эпохи. Прозвучат песни, ставшие символами зимних праздников.

Зачем идти? Чтобы послушать вживую известные и любимые мелодии.

4. Звероград (0+).

Где и когда? С 29 декабря по 30 января в ТРЦ DEPO (Свердловское шоссе, 31б).

О чём? Маленьких тагильчан ждут енотики, капуцин Антошка и его друзья — ручные обезьянки. Также дети встретятся с козликом Максом, которого можно будет покормить. Ещё на зверограде можно увидеть попугая ару, шиншилл, морскую свинку, павлина, зайчиков, кроликов и другие милых зверят. Подробности здесь.

Зачем идти? Чтобы получить море положительных эмоций.

5. Дискотека 90-х (16+).

Где и когда? 4 января в 18:00 в ресторане «Огни Востока» (Садовая, 3).

О чём? Для тагильчан выступит кавер-группа «Формат звука». Ребята исполнят лучшие российские и зарубежные хиты 90-х и 2000-х годов: песни групп «Иванушки International», «Руки вверх», Scooter, «Демо», «Вирус» и многих других. Будет только живой звук, зажигательные танцы, конкурсы и вкусное меню. Образы в стиле 90-х приветствуются. Самый лучший образ получит приз от ведущего программы. Билеты можно купить здесь.

Зачем идти? Чтобы окунуться в атмосферу 90-х.

6. Спектакль-комедия «Чужих мужей не бывает» (12+).

Где и когда? 8 января в 18:00 на сцене Дворца культуры им. Окунева (Вагоностроителей, 1).

О чём? «Чужих мужей не бывает», — утверждает Элизабет, главная героиня комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина, решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но с неожиданным приездом её подруги Аннет случается коллапс отработанной схемы. Билеты продаются на сайте bilet96.ru.

Зачем идти? Чтобы посмеяться от души.

7. Актёрский квартирник (16+).

Где и когда? 7 и 8 января в 18:00 в Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? В этот вечер актёры будут делиться самыми сокровенными историями, петь любимые песни. Гостей ждёт много чудес и встреча с главным символом Нового года — Дедом Морозом. В общем, это будет настоящая новогодняя ёлка, только для взрослых. Размещение зрителей предполагается прямо на сцене, в формате квартирника: на диванах, стульях, подушках и других удобных местах. Билеты уже в продаже.

Зачем идти? Чтобы окунуться в атмосферу актёрского квартирника.

8. Вечера в баре (18+).

Где и когда? По вечерам в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? 3 января в 19:00 в баре выступит популярная тагильская кавер-группа «Контрабанда». 5 января в 20:00 сыграет группа «Третья цифра». 6 января в 20:00 тагильчан будут развлекать гитарист Александр Волостников и вокалистка Дарья Зуева. 7 января в 19:00 на сцене выступят с новогодними песнями Александра Новгородова и Кирилл Гачегов.

Зачем идти? Чтобы натанцеваться на год вперёд.

9. Концерт участницы шоу «Голос» Флоры Бичахчян (18+).

Где и когда? 4 января в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Участница проекта «Голос» (12+) на Первом канале, которую выбрал к себе в команду Дима Билан, выступит в Нижнем Тагиле. Невероятная джазовая и соул-певица из Москвы Флора Бичахчян прилетит в Тагил только на один вечер. Любителям джаза этот вечер точно понравится.

Зачем идти? Чтобы насладиться джазом.

10. Рок-концерт в К2 (18+).

Где и когда? 3 января в 18:00 в концерт-холле К2 (Трикотажников, 1к2).

О чём? На концерте выступят группы UFA, «EX-ЛЮБОВЬ», «Кошмары Гагарина», «Парашют», «Два по 100». На выступлении будут конкурсы, много рейва и слэма.

Зачем идти? Чтобы зажечь в новогодние каникулы.

11. Рождественские встречи в мастерской Олеси Перминовой (0+).

Где и когда? С 3 по 9 января в мастерской Олеси Перминовой (Захова, 10а).

О чём? На протяжении новогодних каникул в мастерской будут проходить мастер-классы по мозаике, изготовлению ёлочных игрушек, макраме, росписи имбирных пряников и т.д. Тагильчане могут выбрать понравившийся мастер-класс по ссылке.

Зачем идти? Чтобы сделать себе красивый подарок в честь главного праздника.

12. Рождество для детей в Demidov Plaza (6+).

Где и когда? 7 января в 12:30 в Demidov Plaza (Горошникова, 11).

О чём? Маленьких гостей и их родителей ждут развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, яркие фотографии в новогодней фотозоне, праздничный обед и приветственный напиток для родителей.

Зачем идти? Чтобы подарить своему ребёнку праздник.

13. Драма «Чемпион мира» (6+).

Где и когда? С 30 декабря в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Схватка выдающихся шахматистов — это прежде всего поединок характеров. Против юного гения, едва взлетевшего на шахматный Олимп, вундеркинда и идеалиста — закалённый боец, одержимый и непредсказуемый, готовый сражаться любым оружием: шахматы для него — война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряжённость и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.

Зачем идти? Чтобы оценить киноновинку отечественного кинематографа.

14. Мультфильм «Три богатыря и конь на троне» (6+).

Где и когда? С 30 декабря в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил: они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новую историю о трёх богатырях.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе QR-код, паспорт и маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.