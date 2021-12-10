Тагильский weekend топ-14: благотворительный Dj-стрим, выставка турецкого фотографа и праздник гор

О том, чем заняться с 10 по 12 декабря

За окном становится всё холоднее и пасмурнее. Согреться в такую погоду помогут тёплые воспоминания. Мы составили для вас топ классных мероприятий, которые вы точно запомните надолго.

Познавательные выходные

1. «Щёрные выходные» в «АртРезиденции» (12+).

Где и когда? 11 и 12 декабря в «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск. Начало в 12:00.

О чём? «Щёрные выходные» позволят стряхнуть с себя городскую пыль и вдохнуть новых впечатлений. Каждый найдёт для себя активности по душе. Гостей ждут экскурсия в музее наличников, занятие в керамической мастерской, мастер-класс по мыловарению и роспись медового пряника, экскурсия по фабрике и окрестностям, подъём на Заводскую гору с гидом-экскурсоводом.

Необходима предварительная запись по телефону: +7 (982) 719-49-45.

Зачем идти? Чтобы получить заряд бодрости.

2. Открытие сюрреалистической выставки (16+).

Где и когда? 10 декабря в 18:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? Тагильчан приглашают на открытие выставки работ турецкого фотографа Туна Уйсала «Не уходи нежным в эту добрую ночь». Туна Уйсал — художник и преподаватель, живущий и работающий в Стамбуле. Его работа исследует взаимосвязь между правдой и вымыслом. Он использует свою камеру как инструмент для создания изображений — как реальных, так и сюрреалистичных.

Вход по предварительной записи: +7 (912) 26-09-329.

Зачем идти? Чтобы увидеть современное искусство.

3. Лекция «Сергей Параджанов. О беспредметном через предметное» (12+).

Где и когда? 11 декабря в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Музей открывает цикл лекций «Режиссёры-художники» (12+), который посвящается выдающимся режиссёрам мирового кино, проявившим себя в изобразительном искусстве. Откроет цикл лекция о Сергее Параджанове.

На встрече гости обсудят, как художнику удалось в рамках несвободы сохранить чувство творческой независимости, в каких жанрах и техниках воплощал себя автор и какое наследие оставил после себя.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя новые грани творчества Параджанова.

4. Международный день гор (6+).

Где и когда? 11 декабря с 13:00 до 15:00 в Музее природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а).

О чём? Традиционный экологический праздник вновь пройдёт в музее-заповеднике. Сотрудники музея проведут лекцию «Горы Нижнего Тагила», на которой расскажут, какие горы есть в городе и откуда произошли их названия. После гости пройдут квест «Путешествие к центру Земли», нарисуют гору и побывают на нескольких мастер-классах.

Зачем идти? Чтобы узнать всё о горах и их обитателях.

Песни и танцы

5. Концерт ансамбля «АЮШКА» (16+).

Где и когда? 11 декабря в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Свою виртуозность покажет один из музыкальных символов Урала — ансамбль «АЮШКА» из Екатеринбурга, лауреат множества профессиональных конкурсов. Вас ждут аранжировки популярных произведений, жанровая безграничность и артистизм высокого класса.

Зачем идти? Чтобы удивиться, насколько зажигательно могут звучать знакомые темы в исполнении баяна, домры и балалаек.

6. Живая музыка в RUSH (18+).

Где и когда? 10 декабря в 21:00 в ресторане RUSH.

О чём? Вокалистка Александра Новгородова с гитаристом Кириллом Гачеговым украсят вечер в ресторане акустическим концертом. В репертуаре — мелодичные и зажигательные каверы.

Зачем идти? Чтобы петь и танцевать.

7. Концерт группы «Третья цифра» (18+).

Где и когда? 10 декабря в 19:00 в «Гагарин Club» (Хохрякова, 17).

О чём? Группа создана в 2010 году в Нижнем Тагиле Кузьмой Телковым и Тимофеем Лапиным. Дуэт поёт в жанре кантри и рока. Гостей ждёт спокойный и уютный вечер.

Зачем идти? Чтобы запомнить вечер пятницы надолго.

8. Концерт группы «Адидас» (18+).

Где и когда? 11 декабря в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Слушателей ждут душевные разговоры, добрые песни и очень позитивная атмосфера. Играть будут Антон Серебренников, Сергей Шамонин и Мишаня с Фирхатом.

Зачем идти? Чтобы весело провести время.

9. Концерт от Double Scotch (18+).

Где и когда? 10 декабря в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В пятницу в баре будет жаркая «техасская» кантри-музыка в исполнении Double Scotch. Организаторы отмечают, что на их выступлении будет жарко.

Зачем идти? Чтобы оттянуться в выходные.

10. Благотворительный DJ-стрим (18+).

Где и когда? 12 декабря в 19:00 в группе бара «Гора» или офлайн в самом заведении (Огаркова, 2).

О чём? Шесть диджеев Нижнего Тагила примут участие в благотворительном стриме. Они сыграют различные сеты в баре. Во время концерта слушатели смогут финансово помочь воспитанникам детских домов. Стрим будет идти в группе «Горы», но все желающие смогут послушать сеты вживую.

Зачем идти? Чтобы помочь детям из детских домов.

Новинки кино

11. Комедия «Большой красный пёс Клиффорд» (6+).

Где и когда? С 9 декабря в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что наутро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке огромного 3-метрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и её весёлого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их — а заодно и весь мир — любить по-крупному.

Зачем идти? Чтобы приятно провести время с семьёй.

12. Комедия «Честный развод» (16+).

Где и когда? С 9 декабря в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты — побывать на фестивале КВН в Сочи. А когда спустя 25 лет жена и дочь стали называть папу «скучным», Гена понял: самое время наполнить жизнь безумными приключениями и осуществить мечту — наконец побывать на фестивале КВН. Счастливый случай сводит Гену с новой знакомой — прекрасной девушкой лёгкого поведения, которая поможет ему наверстать упущенную молодость и выступить на сцене.

Зачем идти? Чтобы поддержать отечественный кинематограф.

13. Мюзикл «Вестсайдская история» (12+)

Где и когда? С 9 декабря в «Мягком кинотеатре».

О чём? На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличные банды, Джеты и Акулы. Тони — член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа. Смуглянка Мария — сестра предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбляются друг в друга вопреки ненависти друзей и родственников, и их любовь заканчивается трагически.

Зачем идти? Чтобы посмотреть легендарную историю о современных Ромео и Джульетте от Стивена Спилберга.

14. Драма «Море волнуется раз» (16+).

Где и когда? С 9 декабря в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию летних солнечных дней то и дело нарушают ночные кошмары. Саше снится, как её накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина очень похожи на них самих. С их помощью молодые попробуют разобраться в своих чувствах.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть от серых будней.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе QR-код, паспорт и маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.