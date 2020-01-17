Новогодний городок Екатеринбурга закрыли для посетителей из-за обрушившейся ледяной стены (ВИДЕО)

Главный ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыли для посетителей. Такое решение приняла администрация городка после обрушения части ледяной стены. Объект закрыли временно, с 14:20 до 10:00 18 января, в целях безопасности посетителей, сообщает Е1.ru.

Напомним, что сегодня из-за потепления также закрыли новогодние городки в Челябинске, Тюмени, Перми и Казани.

В Нижнем Тагиле по поручению мэра Владислава Пинаева компания ООО «Парад» проведёт ревизию городка на Театральной площади и, если нужно, приведёт в порядок повреждённые ледовые конструкции. Пока о закрытии городка речь не идёт.