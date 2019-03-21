Новая Зеландия запретит полуавтоматические винтовки и автоматы после теракта в мечетях

Новая Зеландия запретит полуавтоматические винтовки и автоматы после гибели 50 человек при нападении на две мечети, сообщила Reuters премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

«Всё полуавтоматическое оружие, использованное во время террористической атаки в пятницу, 15 марта, будет запрещено», — сказала премьер-министр.

Ардерн рассчитывает, что новые законы о запрете полуавтоматического оружия примут к 11 апреля. После этого, по её словам, будет запущена программа выкупа такого оружия у граждан, на которую потратят 138 миллионов долларов США.

Сейчас в Новой Зеландии разрешено владеть полуавтоматическими автоматами и винтовками с магазином, рассчитанным не более чем на семь патронов.

Напомним, днём 15 марта злоумышленники ворвались в мечети, расположенные на Динс-авеню и Линвуд-авеню в центре города Крайстчерча в Новой Зеландии, после дневной молитвы и начали стрелять по прихожанам. По предварительным данным, погибли как минимум 27 человек, десятки раненых доставлены в больницы.