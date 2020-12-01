Новая партия низкопольных трамваев от «Уралтрансмаша» прибыла в Нижний Тагил 

АО «Уралтрансмаш» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») поставило новую партию скоростных, полностью низкопольных трамваев модели 71-415 в Нижний Тагил. Перед тем как запустить движение нового трамвая по городу, были успешно проведены тестовые испытания в Екатеринбурге и Челябинске.

«В рамках контракта мы отгрузили 3 вагона. Специалисты сервисной службы предприятия проведут пусконаладочные работы и подготовят вагоны к выходу на линии города с пассажирами, а также обучат эксплуатирующий и ремонтный персонал депо. Вагон получил хорошие отзывы среди пассажиров и сотрудников эксплуатирующих организаций. Трамвай данной модели современный, безопасный и комфортный», — отметил коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков.

Напомним, первый трамвай новой модели был доставлен из Екатеринбурга в депо МУП «Тагильский трамвай» в ночь на 24 ноября.

Модель 71-415 — это полностью низкопольный четырёхосный вагон. Низкий

пол по всей площади салона — одно из важнейших преимуществ для пассажиров.

Это облегчает и ускоряет посадку и высадку, не создаёт лишних препятствий при перемещении, особенно для маломобильных групп населения. Новая модель полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда».

Специально для данной модели трамвая была разработана совершенно новая поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием. Благодаря новшеству появился широкий проход в салоне вагона без выступов и сужений. А специфика конструкции вагона улучшила доступ для технического облуживания и упростила ремонт.