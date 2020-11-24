Общество

В Нижний Тагил прибыл трамвай новой модели. Скоро он появится на тагильских дорогах 

24.11.2020 17:25
В Нижний Тагил прибыл трамвай новой модели. Скоро он появится на тагильских дорогах 

В ночь на 24 ноября «Уралтрансмаш» доставил из Екатеринбурга в депо МУП «Тагильский трамвай» четырёхосный трамвайный вагон новой модели.

Первый из трёх вагонов, приобретённых городом для обновления трамвайного парка, разгрузили этой ночью и уже утром поставили в депо для проведения окончательной сборки и наладки оборудования.

«После того как изготовитель подготовит его к выходу на линию, мы оформим все разрешительные документы, чтобы он спокойно выехал в город, проведём предусмотренную регламентом 50-километровую обкатку и начнём возить на нём тагильчан. Сделаем всё быстро, и уже до нового года этот вагон станет полноправным участником движения на наших улицах», рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

На сайте «Уралтрансмаша» сообщается, что модель трамвая 71-415 сможет ускорить посадку и высадку пассажиров, в частности маломобильных граждан, за счёт низкого пола. Уточняется, что модель 71-415 полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда». Также в современном вагоне есть видеонаблюдение и USB-разъёмы для зарядки телефонов. Максимальная вместимость — 180 человек.

«Благодаря модернизации “Тагильского трамвая”, реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” и внедрению интеллектуальных транспортных систем мы комплексно подходим к развитию всей городской инфраструктуры, что напрямую влияет на повышение качества жизни наших сограждан», сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 

  • На сегодняшний день подвижной состав МУП «Тагильский трамвай» включает 105 вагонов. Каждый день на линию выходит 60. За последние несколько лет в рамках технического перевооружения на предприятии обновлено 65% трамвайных вагонов и проведена модернизация всех существующих подстанций.
  • До конца года в Нижний Тагил планируют поставить ещё 2 трамвая модели 71-415. 
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