В Нижний Тагил прибыл трамвай новой модели. Скоро он появится на тагильских дорогах 

В ночь на 24 ноября «Уралтрансмаш» доставил из Екатеринбурга в депо МУП «Тагильский трамвай» четырёхосный трамвайный вагон новой модели.

Первый из трёх вагонов, приобретённых городом для обновления трамвайного парка, разгрузили этой ночью и уже утром поставили в депо для проведения окончательной сборки и наладки оборудования.

«После того как изготовитель подготовит его к выходу на линию, мы оформим все разрешительные документы, чтобы он спокойно выехал в город, проведём предусмотренную регламентом 50-километровую обкатку и начнём возить на нём тагильчан. Сделаем всё быстро, и уже до нового года этот вагон станет полноправным участником движения на наших улицах», — рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

На сайте «Уралтрансмаша» сообщается, что модель трамвая 71-415 сможет ускорить посадку и высадку пассажиров, в частности маломобильных граждан, за счёт низкого пола. Уточняется, что модель 71-415 полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда». Также в современном вагоне есть видеонаблюдение и USB-разъёмы для зарядки телефонов. Максимальная вместимость — 180 человек.

«Благодаря модернизации “Тагильского трамвая”, реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” и внедрению интеллектуальных транспортных систем мы комплексно подходим к развитию всей городской инфраструктуры, что напрямую влияет на повышение качества жизни наших сограждан», — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.