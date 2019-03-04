«Новая газета» сообщила о договорённости СК и Мособлизбиркома не заводить дела о «каруселях» в Балашихе

Следственный комитет не будет заводить уголовные дела о «каруселях» на выборах губернатора Подмосковья в Балашихе, со ссылкой на источник в Мособлизбиркоме и собеседника в СК пишет «Новая газета».

По информации издания, существует «негласная договорённость», согласно которой дела о фальсификациях на губернаторских выборах в Московской области возбуждать не будут. Собеседник в СК сказал газете, что на это нет «политической воли», привлекать к ответственности сотни людей «никто не будет». Источник в Мособлизбиркоме сказал изданию, что «"наши" договорились, уголовных дел не будет».

О фальсификациях на выборах в Балашихе «Новая газета» писала в начале декабря. Издание утверждало, что более 300 человек при содействии более 200 членов избирательных комиссий и наблюдателей участвовали в «каруселях» и вбросах. На некоторых участках бюллетени вбрасывали сами члены избиркомов.

По официальным данным ЦИК, за Андрея Воробьёва в Балашихе проголосовали 78,9% избирателей — это самый высокий результат в области.

Вопрос о фальсификациях на выборах поднимался на заседании Совета по правам человека с Владимиром Путиным. Президент заявил, что поручит главе СК Александру Бастрыкину проанализировать видеозаписи с избирательных участков. В конце февраля движение «Голос» сообщило, что СК отказался возбуждать уголовное дело после жалоб на вброс бюллетеней на выборах губернатора Подмосковья на участке № 369 в Долгопрудном. «Голос» опубликовал видеозапись, на которой члены участковой комиссии подходили к избирательной урне и вбрасывали бюллетени. В СК заявили, что подлинность видеозаписи не установлена и что есть опровергающие показания свидетелей.