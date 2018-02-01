«Новая газета» оштрафована на 400 тысяч рублей за незаконное оформление на работу Али Феруза

Басманный суд Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету», пишет «Интерфакс». СМИ признали виновным в незаконном привлечении на работу иностранного гражданина — корреспондента Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз.

«АНО "РИД "Новая Газета" признана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

В постановлении суда отмечается, что «Новая газета» незаконно привлекла к трудовой деятельности в Москве иностранного гражданина, у которого не было разрешения на работу или патента. В «Новой газете» не согласны с позицией суда и заявили, что решение районного суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Напомним, Басманный суд Москвы 1 августа 2017 года принял решение о принудительном выдворении Нурматова из РФ и штрафе в 5 тысяч рублей в связи с нарушением им режима пребывания в России. Нурматов сказал в суде, что не может вернуться в Узбекистан, так как там из-за своей журналисткой работы подвергался преследованиям, в том числе пыткам.

В начале августа в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана жалоба на выдворение Нурматова из России, Мосгорсуд 8 августа приостановил исполнение решения о выдворении Нурматова из-за правила 39 Регламента ЕСПЧ, согласно которому до вынесения решения по его жалобе в Страсбурге выдворение Феруза с территории России запрещено. При этом само решение о выдворении оставлено в силе.