ЕСПЧ потребовал приостановить выдворение журналиста «Новой газеты»

Европейский суд по правам человека потребовал от России не выдворять журналиста «Новой газеты» Али Феруза до рассмотрения жалобы в Страсбурге, написал в Facebook юридический директор «Мемориала» Кирилл Коротеев.

«В своём ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября. Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо ещё невозможно», – рассказал Коротеев.

Напомним, суд принял решение о выдворении Феруза 1 августа, признав его виновным в нарушении правил пребывания в России. После решения суда журналист попытался покончить с собой, но не нанёс значительных повреждений. Его отвезли в центр временного содержания для мигрантов. Позднее Феруз пожаловался на избиение при конвоировании. Правозащитники зафиксировали у него гематомы в области лопаток. В службе судебных приставов заверяли, что журналиста не били. Сам Феруз подал жалобу в прокуратуру.

Журналист опасается выдворения в Узбекистан и последующего тюремного заключения и пыток. Он просил о временном убежище в России. С тем же «Новая газета» неоднократно обращалась в различные органы власти, включая президента Владимира Путина.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Открытая Россия»