Нобелевскую премию мира присудили главреду «Новой газеты» и филиппинской журналистке

Филиппинская журналистка Мария Рессе и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получили Нобелевскую премию мира за их борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России, сообщается в Twitter премии.

Награду присудили «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Нобелевский комитет отметил, что Рессе и Муратов представляют собой всех журналистов, которые отстаивают свои идеалы в условиях, когда пресса сталкивается со всё более сложными вызовами.

«Дмитрий Муратов, удостоенный премии, на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во всё более сложных условиях», — заявили организаторы.

«Основанная на фактах журналистика и профессиональная честность "Новой газеты" сделали её важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ. С момента основания газеты погибли шесть журналистов. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты», — объяснили вручение премии Муратову в Нобелевском комитете.

Дмитрий Муратов заявил изданию «Подъём», что не ожидал, что получит Нобелевскую премию, и посчитал звонок из Норвегии спамом.